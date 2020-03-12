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Москва 24

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Общество

11:04

Фитнес-залы могут появиться в офисах России

спорт общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Общество "Трудовые резервы" выступило с предложением об открытии фитнес-залов в российских офисах. Благодаря данной инициативе получится реализовать президентскую задачу по увеличению числа людей, ведущих ЗОЖ, сообщает газета "Известия".

Стало известно, что свои идеи инициативная группа оформила в письме, которое уже было направлено министру спорта Олегу Матыцину.

В тексте говорилось, что президент общества Илья Галаев предлагает чиновнику утвердить методическое пособие по организации физкультурно-спортивных клубов, находящихся по месту работы. Кроме того, в рамках программы должна быть предусмотрена финансовая поддержка работодателей, считают разработчики документа.

Для того чтобы подать заявку на открытие залов, инициативной группе работников надо сформировать физкультурно-спортивное общество и связаться с "Трудовыми резервами".

Общество начнет взаимодействовать с руководством предприятия, где нужны фитнес-залы. Достигнув договоренностей, активисты опросят персонал, чтобы выяснить спортивные предпочтения коллектива.

Со стороны работодателя для открытия спортивного клуба нужно найти помещение площадью от 45 квадратных метров и закупить тренажеры или другой инвентарь — от 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что активные граждане выбрали тренировки на свежем воздухе.

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