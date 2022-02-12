Первые призеры ОИ в Пекине вернулись в Москву

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Первые спортсмены сборной Олимпийского комитета РФ, ставшие призерами Олимпиады в Пекине, вернулись в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены прилетели в Москву из Пекина с пересадкой в Красноярске. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Шереметьево в 20:47 по московскому времени.

Среди вернувшихся в столицу – обладатели серебряных наград Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, занявшие третье место на Играх Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).

Также домой вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в олимпийском старте в связи с положительным тестом на COVID-19.

В Москву также прилетели саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Семен Павличенко, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, а также фигуристы Андрей Мозалев, Евгений Семененко и прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.

В субботу, 12 февраля, в Пекине завершился восьмой день Олимпийских игр, где были разыграны шесть комплектов наград. Первое место удалось завоевать женской сборной ОКР по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в эстафете 4х5 километров.

Российская команда находится на восьмой позиции в золотом медальном зачете. А по общему количеству наград сборная ОКР на третьем месте.

У сборной Олимпийского комитета России в копилке 13 медалей: 3 золотые, 4 серебряных и 6 бронзовых. Первое место в турнирной таблице занимает Германия – у нее 8 наград высшей пробы. На втором месте Норвегия, закрывают тройку лидеров США.