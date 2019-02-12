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12 февраля, 10:16

Нигматуллин объяснил появление Кокорина в заявке на Лигу Европы

спорт суды

12 февраля, 10:16

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Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Включение нападающего Александра Кокорина в заявку "Зенита" на матчи плей-офф Лиги Европы обусловлено желанием клуба поддержать спортсмена. Такую точку зрения в беседе с телеканалом RT высказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

"В клубе захотели поддержать Александра, показать, что всё же рассчитывают на разумное решение суда. К сожалению, Кокорина оставили в СИЗО ещё на два месяца", – отметил Нигматуллин.

Вместе с тем он полагает, что Кокорин не смог бы помочь "Зениту" в еврокубках, даже если бы его освободили из-под стражи, поскольку ему потребуется несколько месяцев на восстановление.

12 февраля "Зенит" стартует в плей-офф Лиги Европы. Петербургский клуб в 1/16 финала сразится с турецким "Фенербахче". Первый матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Улкер – Шюкрю Сараджоглу". Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

6 февраля Тверской суд Москвы продлил арест подозреваемым. Они будут находиться под стражей до 8 апреля.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля

спорт суды

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