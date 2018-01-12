Первое в России бойцовское шоу UFC может пройти в "Олимпийском" в сентябре

Фото: портал Москва 24/ Никита Симонов
Первое в России шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, или UFC) планируют провести 14–15 сентября 2018 года в Москве, на арене спорткомплекса "Олимпийский".
"UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно еще не подтверждена", – уточнили RT в "Олимпийском".
Ранее глава Минспорта Павел Колобков сообщил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата еще не выдвинуло предложений по поводу организации турнира UFC в России.
Абсолютный бойцовский чемпионат (Ultimate Fighting Championship) – спортивная организация со штаб-квартирой в Лас-Вегасе . Она выступает организатором боев по смешанным единоборствам, известным также как ММА. Турниры UFC проводятся по всему миру и транслируются в 130 странах.
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