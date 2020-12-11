Москва онлайн покажет мастер-класс чемпиона мира по хоккею Алексея Яшина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

12 декабря на ГУМ-катке пройдет традиционный мастер-класс по хоккею, который проведет хоккеист НХЛ и чемпион мира Алексей Яшин.

Во время занятия спортсмен поделится с участниками профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Каждый сможет почерпнуть для себя что-то новое и применить это позже, играя с друзьями.

Смотрите трансляцию 12 декабря в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.