Винер-Усманову переизбрали президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Делегаты отчетно-выборной конференции переизбрали Ирину Винер-Усманову на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщает ТАСС.
"Ирина Александровна Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики", – сообщил один из делегатов.
Отмечается, что Винер-Усманова была единственным кандидатом на пост президента федерации.
Ранее сообщалось, что рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников получил приз "Гордость России" в номинации "Спортсмен года" на церемонии Национальной спортивной премии.
Спортсменкой года была признана легкоатлетка Анжелика Сидорова. Вместе с ней за это звание боролись гимнастки Ангелина Мельникова и Дина Аверина.
"Важная персона": Ирина Винер-Усманова