Винер-Усманову переизбрали президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Делегаты отчетно-выборной конференции переизбрали Ирину Винер-Усманову на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Об этом сообщает ТАСС.

"Ирина Александровна Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики", – сообщил один из делегатов.

Отмечается, что Винер-Усманова была единственным кандидатом на пост президента федерации.

Ранее сообщалось, что рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников получил приз "Гордость России" в номинации "Спортсмен года" на церемонии Национальной спортивной премии.

Спортсменкой года была признана легкоатлетка Анжелика Сидорова. Вместе с ней за это звание боролись гимнастки Ангелина Мельникова и Дина Аверина.