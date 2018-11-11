Аршавин объявил о завершении карьеры футболиста

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Бывший капитан российской сборной по футболу Андрей Аршавин, с 2016 года выступающий за казахстанский "Кайрат", заявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Слова 37-летнего футболиста приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

"Завершаю ли я карьеру в целом или только в "Кайрате"? Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас у меня будут выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург", – сказал Аршавин.

Он отметил, что чувствует от происходящего только радость

Аршавин поблагодарил болельщиков из Казахстана за теплый прием во время его карьеры в "Кайрате".

О том, что конец его профессиональной карьеры в спорте близок, футболист рассказал в интервью телеканалу Kazakh TV. "Моментами, конечно, пугает, что придется завершить карьеру, но потом отходит, затем опять пугает", − признался Аршавин. "Это очень тяжелый момент в жизни футболиста, потому что жизнь полностью должна измениться", − добавил он.

По словам Аршавина, любимым занятием для него всегда был футбол, поэтому он и в дальше рассчитывает остаться в этом виде спорта. В каком именно качестве зависит от того, "как сложится жизнь", пояснил спортсмен.

Андрей Аршавин играл за петербургский "Зенит", став в его составе трехкратным чемпионом России, а также за лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". С 2016 года он выступает за "Кайрат", дважды став серебряным призером чемпионата Казахстана. Также спортсмену удалось завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА, Суперкубок России и Кубок премьер-лиги.

Аршавин принял участие в более чем 70 матчах в составе сборной России, а в 2008 году стал обладателем бронзы чемпионата Европы.