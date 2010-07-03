Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры-2020

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от Международного паралимпийского комитета (МПК) официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ПКР, передает ТАСС.

"МПК и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в ПКР официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори принять участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио", – сказано в сообщении.

Численность российской делегации будет определена по квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 российских спортсменов.

Они будут выступать в 18-20 видах спорта. Шефом миссии сборной России на Паралимпиаде будет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года. Тогда ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии WADA.

На Паралимпийских играх 2018 россияне выступали в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры 2020 пройдут с 25 августа по 6 сентября.

