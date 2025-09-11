Тимченко продолжит занимать пост председателя совета директоров КХЛ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Геннадий Тимченко продолжит занимать пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Решение о переизбрании Тимченко на данный пост было принято на совете директоров, который прошел в очном формате в четверг, 11 сентября, в подмосковной Барвихе.

Помимо Тимченко, в совет директоров КХЛ вошли председатель правления нижегородского "Торпедо" Максим Гафуров и председатель совета директоров петербургского СКА Виталий Маркелов.

Тимченко был впервые назначен на указанный пост в июле 2012 года. Тогда на этой должности он сменил советского и российского хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Ранее КХЛ с сезона-2025/26 изменила статус легионеров. Теперь зарубежные спортсмены с российским гражданством не будут считаться таковыми. Данный статус не будет распространяться как на выступающих за сборные России игроков, так и на тех, кто не входит в состав этих команд.

