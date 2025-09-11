Хоккеист Павел Буре рассказал, что считает Москву лучшим городом мира

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Москва – один из самых комфортных для жизни городов мира, заявил хоккеист и представитель РФ в Международной федерации хоккея Павел Буре в интервью "Матч ТВ".

Он отметил, что ему есть с чем сравнивать, поскольку он жил и работал в разных странах и столицах. Спортсмен также добавил, что ему "не 20 лет" и он повидал "практически все".

"Как человек, имеющий отношение к спорту, всегда радуюсь, когда гуляю по улицам и вижу такое количество бесплатных площадок и дворцов спорта. Такого нигде нет! Это о том, что делает Сергей Собянин, и я ему об этом сказал лично в глаза на церемонии награждения", – добавил хоккеист.

По его словам, он каждый день гуляет по городу и проходит от 5 до 10 километров. Буре подчеркнул, что пребывает "в восторге" от освещения, проложенных дорог и работы общественного транспорта.

Ранее мэр рассказал, что столичные власти и правительство Московской области приняли решение о запуске новых маршрутов между Москвой и Подмосковьем.

Планируется интегрировать в систему московского транспорта 25 действующих межрегиональных маршрутов, которые проходят через северо-западные и западные направления. Мэр отметил, что это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры.

