Футболист "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы ноги

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Итальянский защитник столичного "Спартака" Сальваторе Боккетти рассчитывает, что после травмы ноги сможет восстановиться за неделю. Травму спортсмен получил в квалификационном матче Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.

"Спартак" и ПАОК встретились в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в греческих Салониках 8 августа. Тогда хозяева выиграли со счетом 3:2.

Во время игры Боккетти повредил ногу, поэтому его пришлось заменить на Николая Рассказова.

"С ногой все нормально. Должен через неделю восстановиться", − цитирует футболиста ТАСС.

11 августа "Спартак" обыграл махачкалинский "Анжи" в третьем туре РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0. Из-за травмы Сальваторе Боккетти не смог принять в нем участие.