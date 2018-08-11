Футболист "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы ноги

Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Итальянский защитник столичного "Спартака" Сальваторе Боккетти рассчитывает, что после травмы ноги сможет восстановиться за неделю. Травму спортсмен получил в квалификационном матче Лиги чемпионов против греческого ПАОКа.
"Спартак" и ПАОК встретились в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в греческих Салониках 8 августа. Тогда хозяева выиграли со счетом 3:2.
Во время игры Боккетти повредил ногу, поэтому его пришлось заменить на Николая Рассказова.
"С ногой все нормально. Должен через неделю восстановиться", − цитирует футболиста ТАСС.
11 августа "Спартак" обыграл махачкалинский "Анжи" в третьем туре РПЛ. Матч завершился со счетом 1:0. Из-за травмы Сальваторе Боккетти не смог принять в нем участие.
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