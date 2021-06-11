Стартовал прием заявок волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский футбольный союз сообщил о начале приема заявок волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве в августе. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в проведении первенства будут принимать участие 180 волонтеров, заявку могут подать все желающие. Отбор кандидатов продлится до 30 июня. Регистрация открыта на сайте РФС.

"Волонтеры имеют первостепенное значение для успеха соревнований FIFA, и мы очень благодарны всем, кто решит претендовать на такую важную позицию. Это уникальная возможность познакомиться с внутренней организацией чемпионата мира по футболу, поэтому мы с нетерпением ждем людей, которые хотели бы насладиться чемпионатом мира по пляжному футболу 2021 года вместе с нами", – сказал руководитель департамента по проведению соревнований FIFA Хайме Ярза.

Соревнования пройдут в столице с 19 по 29 августа.

Впервые чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году. Сборная России является двукратным чемпионом мира – в 2011 и в 2013 годах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии чемпионата Европы по футболу предупредила об ответственности за незаконное использование символики Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В ФАС отметили, что все визуальные образы и товарные знаки Евро-2020 являются утвержденной символикой и охраняются законом.