Стартовал прием заявок волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российский футбольный союз сообщил о начале приема заявок волонтеров на чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве в августе. Об этом сообщается на сайте организации.
Всего в проведении первенства будут принимать участие 180 волонтеров, заявку могут подать все желающие. Отбор кандидатов продлится до 30 июня. Регистрация открыта на сайте РФС.
"Волонтеры имеют первостепенное значение для успеха соревнований FIFA, и мы очень благодарны всем, кто решит претендовать на такую важную позицию. Это уникальная возможность познакомиться с внутренней организацией чемпионата мира по футболу, поэтому мы с нетерпением ждем людей, которые хотели бы насладиться чемпионатом мира по пляжному футболу 2021 года вместе с нами", – сказал руководитель департамента по проведению соревнований FIFA Хайме Ярза.
Соревнования пройдут в столице с 19 по 29 августа.
Впервые чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году. Сборная России является двукратным чемпионом мира – в 2011 и в 2013 годах.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии чемпионата Европы по футболу предупредила об ответственности за незаконное использование символики Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В ФАС отметили, что все визуальные образы и товарные знаки Евро-2020 являются утвержденной символикой и охраняются законом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: