Адвокат Сизиковой рассказал подробности задержания теннисистки

Фото: ТАСС/Michal Kamaryt
Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело раскрыл подробности задержания своей клиентки в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на турнире "Ролан Гаррос". Об этом сообщает RT.
По словам защитника, девушку застали дома и попросили ответить на вопросы. Спортсменка отвечала по своей воле, ее не принуждали.
"Но эти добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Спустя 11 часов начался допрос. Ей показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили ее телефон, ничего не нашли, ее не в чем подозревать", – рассказал адвокат.
Кроме того, юрист поделился слухами, который распространил итальянский журналист в минувшем году. Он написал, что игра теннисистки была договорной.
"Скажем, это человек, который регулярно наблюдает договорные матчи, это его "компетенция", что-то вроде хобби, если можно так выразиться. И вот он делает подобное заявление", – заключил адвокат.
Ранее СМИ информировали, что спортсменку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше. По предварительным данным, теннисистка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.
В случае признания Сизиковой виновной в спортивной коррупции ей может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.
Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше
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