ЦСКА разгромил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Елена Руско

ЦСКА одержал победу над столичным "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 5:1.

В составе ЦСКА шайбы в ворота соперников забросили Сергей Андронов (на 3-й и 48-й минутах игры), Кирилл Капризов (на 23-й и 49-й минутах), а также Максим Шалунов (на 47-й минуте). "Динамо" единственное очко принес Виталий Меньшиков (на 38-й минуте).

В настоящий момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков. "Динамо" находится на девятом месте с 13-ю очками.

12 октября ЦСКА сразится с владивостокским "Адмиралом", а "Динамо" 14 октября встретится с ярославским "Локомотивом".

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