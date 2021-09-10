Сборная России по футболу прокомментировала решение Хиддинка завершить карьеру

Фото: DPA/TASS/Marcus Brandt
Сборная России по футболу прокомментировала новость о решении Гуса Хиддинка завершить тренерскую карьеру. Об этом пресс-служба национальной команды написала в своем аккаунте в Twitter.
Сборная России поблагодарила Хиддинка, а также назвала его волшебником.
"Спасибо за все, волшебник", – написано в публикации.
Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ❤️👏 pic.twitter.com/SJ0svPWaCb— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021
О том, что нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры, стало известно накануне. Последним местом его работы стала сборная Кюрасао.
В интервью голландскому журналу Хиддинк подтвердил, что не проявлял активности в последнее время из-за заболевания коронавирусом. После переговоров с президентом Федерации футбола Кюрасао специалист принял решение "насовсем остановиться".
С 2006 по 2010 год Хиддинк находился на посту главного тренера сборной России. В 2008 году наставник привел национальную команду к бронзовым медалям чемпионата Европы.
Хиддинк сообщил о завершении карьеры тренера
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