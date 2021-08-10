Месси прокомментировал подписание контракта с "Пари Сен-Жермен"

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Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с французской командой "Пари Сен-Жермен", заявив, что условия в клубе соответствуют его амбициям. Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

"Я очень рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду выхода на поле" – сказал Месси.

10 августа 34-летний нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. По данным СМИ, его зарплата составит около 35 миллионов евро в год.

Ранее Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Легенда клуба и всего мирового футбола не договорился об условиях нового контракта.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" провел в "Барсе" почти 20 лет, сыграл 778 матчей и забил 672 мяча. С сине-гранатовыми Месси десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.