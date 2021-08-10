"Спартак" призвал болельщиков не приезжать на матч с португальской "Бенфикой"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не приезжать на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой".

В футбольном клубе напомнили, что по решению УЕФА билеты будут доступны только болельщикам, имеющим абонементы сезона-2019/20 на матчи португальской команды, а также сертификаты о вакцинации EC Digital COVID, либо отрицательные ПЦР-тесты.

Кроме этого, УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах еврокубковых турниров, а власти Португалии позволили "Бенфике" допустить на предстоящий матч со "Спартаком" только до 20 тысяч зрителей.

"Если у вас нет билета на выездной матч с "Бенфикой", клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день игры во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка", – говорится в заявлении на сайте "Спартака".

Матч "Спартак" – "Бенфика" состоится во вторник, 10 августа, в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет в Лиссабоне.

Начиная с 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен. Ранее такое решение одобрил исполком Союза европейских футбольных ассоциаций. Согласно новому формату, количество участников клубного турнира Европы увеличится с 32 до 36 команд.