Кубок России по легкой атлетике перенесли из Москвы в Брянск

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кубок России по легкой атлетике в 2020 году проведут в Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Изначально турнир должен был состояться в Москве. Предполагалось, что соревнования проведут в период с 26 по 27 августа. Новые даты, уже для Брянска – 29-30 августа.

ВФЛА также официально перенесла Мемориал Знаменских в Смоленск. Этот российский старт состоится 21-22 августа.

Ранее стало известно, что Евгений Юрченко, ранее подавший в отставку, продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики до 30 ноября. На этот же день назначены выборы нового главы организации.

С 29 июля обязанности президента ВФЛА исполнял его заместитель Алексей Плотников.

