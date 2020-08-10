Кубок России по легкой атлетике перенесли из Москвы в Брянск

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кубок России по легкой атлетике в 2020 году проведут в Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Изначально турнир должен был состояться в Москве. Предполагалось, что соревнования проведут в период с 26 по 27 августа. Новые даты, уже для Брянска – 29-30 августа.
ВФЛА также официально перенесла Мемориал Знаменских в Смоленск. Этот российский старт состоится 21-22 августа.
Ранее стало известно, что Евгений Юрченко, ранее подавший в отставку, продолжит исполнять обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики до 30 ноября. На этот же день назначены выборы нового главы организации.
С 29 июля обязанности президента ВФЛА исполнял его заместитель Алексей Плотников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: