Андрей Разин назначен на пост главного тренера магнитогорского "Металлурга"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Главным тренером магнитогорского "Металлурга" назначили Андрея Разина, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 49-летним специалистом заключили на два года.

С 2018 года по март текущего года Разин возглавлял "Северсталь". Под его руководством команда с 2021 года три раза подряд выходила в плей-офф КХЛ. В этом сезоне "Северсталь" уступила в 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА.

В марте Разин заявил, что на данном этапе исчерпал себя в "Северстали", поскольку отработал уже пять сезонов. О том, куда он уйдет, он тогда не сообщил, подчеркнув, что, хотя предложения и поступали, переговоров он не вел.

До этого Разин был главным тренером владивостокского "Адмирала", ханты-мансийской "Югры", екатеринбургского "Автомобилиста", ижевской "Ижстали" и саратовского "Кристалла".

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