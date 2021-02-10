Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты ЧМ

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Смешанная эстафета на чемпионате мира в Поклюке завершилась победой сборной Норвегии. Второе место досталось команде из Австрии, а замкнули тройку лидеров шведы. Российская команда финишировала девятой.

Уточняется, что норвежская команда опередила австрийскую на 27 секунд.

Также сообщается, что первым в гонку в составе российской сборной ушел Александр Логинов, который потратил три дополнительных патрона на огневых рубежах и проиграл лидеру почти полминуты. Также прибавил к этому три промаха Эдуард Латыпов и передал эстафету Светлане Мироновой на седьмой позиции. Россиянка неплохо начинала, но заработала два штрафных круга, завершив этап 11-й. Исправить положение попыталась Ульяна Кайшева, но сумела лишь попасть в десятку лучших.

Ранее сообщалось, что биатлонисты, тренеры и специалисты сборной России не смогут публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.