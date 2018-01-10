Московское "Динамо" уступило "Галатасараю" в женской волейбольной Лиге чемпионов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Волейболистки московского "Динамо" проиграли стамбульскому "Галатасараю" в домашнем матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу турецкого клуба.

На данный момент московский клуб делит в турнирной таблице группы D с "Галатасараем" 2–3 места, имея в активе по три очка.

В следующем матче "Динамо" дома сыграет с турецкой командой "Вакифбанк" 24 января, "Галатасарай" днем ранее в родных стенах примет польский клуб "Будовляни".