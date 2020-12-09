Павел Кулижников и Анжелика Сидорова стали лауреатами Национальной спортивной премии

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Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников получил приз "Гордость России" в номинации "Спортсмен года" на церемонии Национальной спортивной премии. Об этом сообщает РИА Новости.

Его конкурентами были гимнаст Никита Нагорный и саночник Роман Репилов. Церемония награждения проходит в Москве.

Спортсменкой года была признана легкоатлетка Анжелика Сидорова. Вместе с ней за это звание боролись гимнастки Ангелина Мельникова и Дина Аверина.

Национальную спортивную премию учредили в 2010 году. Победители отмечаются званием лауреата и премией в размере 1 миллиона рублей. Министерство спорта РФ совместно с экспертами по ходу встречи награждают спортсменов в 11 номинациях.

В ноябре россиянин Даниил Медведев выиграл первый титул в сезоне. Теннисист одержал победу на турнире серии Masters в Париже. В финале 24-летний спортсмен победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1.