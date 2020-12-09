Лионель Месси установил антирекорд в Лиге чемпионов

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил антирекорд в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает "Газета.ру".

Футболист нанес 11 ударов по воротам туринцев, семь из которых пришлись в створ. Однако забить мяч Месси не удалось.

Это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда нападающий нанес такое количество ударов в створ и не смог отличиться голом.

Ранее петербургский "Зенит" потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в матче Лиги чемпионов. Игра, прошедшая на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2.

"Зенит" потерпел пять поражений в шести матчах группового этапа турнира. Петербургская команда заняла последнее, четвертое место в группе.