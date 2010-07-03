В России была проведена огромная работа по борьбе с допингом – Колобков

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в стране масштабно и плодотворно ведут борьбу с допингом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вы знаете мое отношение к допингу. Все, что я делал и делаю, я бы продолжал дальше. Я все делал правильно, я гарантировал передачу базы данных и сделал это правильно. Огромная работа была проведена, которая получила заслуженную оценку", – заявил руководитель ведомства.

Кроме того, Колобков прокомментировал заявление главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о необходимости отстранения от работы руководителей органов Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Он должен взаимодействовать с правоохранительными органами, чего я не вижу. Он вмешивается в дела независимой федерации, призывает к отставке руководителей, не имея на то оснований. Если есть доказательства, надо представить на дисциплинарную комиссию. Пока я не вижу доказательств – только голословные заявления", – подчеркнул министр спорта.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник, 9 декабря, одобрил рекомендации комитета по соответствию организации. По решению WADA Россия была отстранена на 4 года от участия в международных соревнованиях и не сможет выступать хозяином для турниров.

Согласно постановлению антидопингового агентства, российские спортсмены, ранее не обвиняемые в употреблении допинга, смогут выступить на Олимпиадах и иных стартах в нейтральном статусе. Чиновникам российских спортфедераций, в свою очередь, запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

