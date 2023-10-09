Международная федерация ММА заявила, что не допустит россиян к соревнованиям в этом году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Спортсменам из РФ не разрешат в этом году участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации ММА. Об этом рассказали в организации.

"В 2023 году такое решение не планируется", – передает ТАСС сообщение федерации.

Ранее Международный олимпийский комитет решил, что не допустит спортсменов из России до юношеских Олимпийских игр 2024 года.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что олимпийское движение деградирует, поэтому его сменят другие организации. По мнению президента РФ, важны не только рекорды, но и объединение людей. Последнюю функцию и движение утратило полностью, уверен он. Российский лидер добавил, что деполитизированные люди поучаствуют в 2024 году в "Играх дружбы" и Играх БРИКС.



Глава ОКР сообщил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх