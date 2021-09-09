Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсменка показала результат 5,01 метра.

Данный показатель стал лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом для Сидоровой. Следом за ней идет Катерина Стефаниди из Греции с результатом 4,77, а третьей стала словенка Тина Шутей (4,67).

На Олимпиаде в Токио Сидорова заняла второе место с результатом 4,85 метра. Победила американка Кэти Нажотт (4,90).

Ранее сообщалось, что традиционную церемонию вручения машин победителям и призерам Олимпиады в Токио проведут 11 сентября в Кремле. Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.