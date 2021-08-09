Торжественная встреча олимпийских чемпионов на Васильевском спуске. Прямой эфир

На Васильевском спуске проходит церемония чествования российских олимпийских чемпионов.

Спортсмены Олимпийского комитета России после прилета из Токио приехали на торжественную встречу к стенам Московского Кремля.

Российские спортсмены завоевали 71 награду на Олимпиаде-2020 и заняли пятое место в медальном зачете.