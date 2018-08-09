9 августа, 13:59
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Открытый Кубок мэра Москвы по киберспорту может стать ежегодным соревнованием, заявил гендиректор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев.
"Сейчас экспериментируем с форматами, чтобы привлекать больше участников. Активно работаем с ассоциациями киберспорта, поэтому будем продолжать эту работу", – цитирует Парабучева "Агентство "Москва".
По его словам, есть огромный интерес со стороны геймеров-любителей. В перспективе Москва может стать международным центром проведения киберспортивных соревнований.
Гранд-финал первого Открытого кубка мэра Москвы по киберспорту пройдет 12 августа в Ледовом дворце "Парка легенд". Участники, прошедшие отборочные туры, сыграют в спортивный симулятор FIFA-2018 и League of Legends – боевую арену с элементами стратегии и ролевой игры.
Призовой фонд кубка составит 2,5 миллиона рублей.
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