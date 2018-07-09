Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В планах российской сборной улучшить результат чемпионата мира 2018 года на футбольном турнире в Катаре в 2022 году, заявил на встрече с болельщиками на Воробьевых горах главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, передает ТАСС.
В субботу сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв хорватам в серии пенальти в четвертьфинальной игре турнира.
По словам Черчесова, пока еще анализа игры сделать не удалось, бушуют эмоции. Главный тренер доволен, что во время выступления команды на чемпионате мощная поддержка болельщиков чувствовалась с первой секунды.
"Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому все туда", – сказал Черчесов.
Ранее главный тренер сборной России сравнил с дембелем поражение от хорватской сборной в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".
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