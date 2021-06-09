На карьере арбитра Лапочкина можно ставить крест – юрист

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Отстраненный на 10 лет российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин не сможет продолжить работу в большом спорте, на его карьере "можно поставить крест". Таким мнением поделился с "Газета.ру" спортивный юрист Валерий Федореев.
"Дисквалификация сейчас означает запрет на обслуживание всех матчей, проходящих под эгидой UEFA. Тем более, существует рекомендация FIFA распространить этот бан. После такой серьезной дисквалификации, обычно, речь о возвращении в большой спорт уже не идет", – пояснил он.
По словам Федореева, рефери может попробовать судить матчи любительских лиг, чтобы заработать себе на жизнь, но в большом спорте на него будут смотреть "совсем по-другому". При этом он добавил, что Лапочкин может попытаться оспорить решение UEFA.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет.
Уточнялось, что арбитр был временно отстранен по решению контрольно-этического и дисциплинарного органа UEFA еще с 25 марта. Его подозревали в нарушении нескольких статей регламента организации. В них идет речь о мошенничестве, подкупе или коррупции, незаконном влиянии на ход или результат матча с целью извлечения выгод для себя или третьих лиц, а также помощи в оказании подобного влияния.
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