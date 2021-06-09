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Спорт

18:18

UEFA отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет

спорт

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что с 25 марта Лапочкин был временно отстранен по решению контрольно-этического и дисциплинарного органа UEFA. Его подозревали в нарушении нескольких статей регламента организации, в которых идет речь о мошенничестве, подкупе или коррупции, незаконном влиянии на ход или результат матча с целью извлечения выгод для себя или третьих лиц, а также помощи в оказании подобного влияния.

Ранее Российский футбольный союз пожизненно отстранил арбитра Михаила Вилкова в связи с "утратой доверия".

Поводом для санкций послужил матч 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Ростов". По итогам встречи к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.

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