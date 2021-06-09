UEFA отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет

Фото: ТАСС/Андрей Шрамко
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Уточняется, что с 25 марта Лапочкин был временно отстранен по решению контрольно-этического и дисциплинарного органа UEFA. Его подозревали в нарушении нескольких статей регламента организации, в которых идет речь о мошенничестве, подкупе или коррупции, незаконном влиянии на ход или результат матча с целью извлечения выгод для себя или третьих лиц, а также помощи в оказании подобного влияния.
Ранее Российский футбольный союз пожизненно отстранил арбитра Михаила Вилкова в связи с "утратой доверия".
Поводом для санкций послужил матч 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Ростов". По итогам встречи к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.
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