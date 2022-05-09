Эстафета по академической гребле прошла в День Победы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Традиционная эстафета по академической гребле на приз газеты "Вечерняя Москва" состоялась на Гребном канале в Крылатском 9 мая.

Турнир был учрежден изданием 89 лет назад. Победителю вручается переходящий кубок "Серебряная ладья", сообщает "Вечерняя Москва".

Перед началом эстафеты на воду был спущен венок в память о героях Великой Отечественной войны. Торжественное открытие мероприятия началось с парада команд юниоров. С приветственной речью к участникам обратились президент столичной Федерации гребного спорта Александр Сазонов, президент РСОО "Федерация гребного спорта "Скиф" в Москве Юрий Зеликович, судья всероссийской и международной категории Платов Демин и замдиректора медиацентра "Вечерняя Москва" Елена Плешивцева.

Сами состязания открыли команды любителей в спринте на 500 метров, после чего на старт вышли студенческие команды МАИ и РУДН. После этого в борьбу за медали включились команды юниоров (молодые люди до 19 лет). Первыми на дистанции стали представители спортивной школы олимпийского резерва "Юность Москвы". Спортсменам вручили медали с логотипом "Вечерней Москвы".

Обладателями главного приза стали участники команды "Z Матросы". Им досталась серебряная ладья, изготовленная к первой эстафете, прошедшей в 1933 году. Команда стала первой в эстафете на 500 метров из 9 этапов.

В апреле стало известно, что в Москве отремонтируют базу гребного слалома в парке "Берег реки Сходни". Помимо этого, планируется подготовка дополнительной инфраструктуры.