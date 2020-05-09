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Экономика

01:51

Помощник Путина стал председателем совета директоров ЦСКА

спорт экономика

Фото: instagram.com/oreshkin_max

Помощник президента России, член наблюдательного совета госкорпорации "ВЭБ.РФ" Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА.

Как говорится на сайте московского футбольного клуба, заместителем главы совета директоров стал президент ЦСКА Евгений Гинер, сообщает Газета.ру.

В конце апреля "ВЭБ.РФ" закрыла сделку по приобретению 77,63 процента акций ЦСКА. Сделка была оформлена в рамках конвертации долга московского клуба.

Конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владела ЦСКА, являлся Гинер, тогда как 76,4 процента акций клуба находились в залоге у ВЭБа.

В 2013 году ЦСКА взял у ВЭБа кредит в 240 миллионов долларов на строительство стадиона в Москве. Арена вместимостью 30 тысяч зрителей была открыта в 2016 году.

Ранее стало известно, что "Почта России" переведет головной офис с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" в рамках соглашения с "ВЭБ.РФ".

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