Кросс "Лисья гора" пройдет в Битцевском лесу 18 апреля и 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кросс "Лисья гора" состоится в Битцевском лесу 18 апреля и 3 октября на дистанции от 2 до 8 километров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент спорта.
Уточняется, что в мероприятии примут участие до 1,5 тысячи совершеннолетних горожан, которые проверят свои силы, а также проведут выходной день на природе.
Известно, что старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях будут проходить раздельно. Так, девушки 18–19 лет пробегут 2 километра, а юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра. В свою очередь, женщины 20–34 лет и мужчины от 35 лет пробегут 6 километров, мужчины 20–34 лет – 8 километров.
Кросс на природе является идеальным выбором для тех, кто еще не готов принять участие в массовых забегах, но хочет попробовать свои силы в настоящем легкоатлетическом состязании и получить новый спортивный опыт, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в столице стартовал беговой сезон. На территории спорткомплекса "Лужники" прошел традиционный весенний забег "Апрель". По информации организаторов, на пробежку вышли порядка 5 тысяч человек.
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