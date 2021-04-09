Кросс "Лисья гора" пройдет в Битцевском лесу 18 апреля и 3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кросс "Лисья гора" состоится в Битцевском лесу 18 апреля и 3 октября на дистанции от 2 до 8 километров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент спорта.

Уточняется, что в мероприятии примут участие до 1,5 тысячи совершеннолетних горожан, которые проверят свои силы, а также проведут выходной день на природе.

Известно, что старты для мужчин и женщин в разных возрастных категориях будут проходить раздельно. Так, девушки 18–19 лет пробегут 2 километра, а юноши 18–19 лет и женщины от 35 лет – 4 километра. В свою очередь, женщины 20–34 лет и мужчины от 35 лет пробегут 6 километров, мужчины 20–34 лет – 8 километров.

Кросс на природе является идеальным выбором для тех, кто еще не готов принять участие в массовых забегах, но хочет попробовать свои силы в настоящем легкоатлетическом состязании и получить новый спортивный опыт, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал беговой сезон. На территории спорткомплекса "Лужники" прошел традиционный весенний забег "Апрель". По информации организаторов, на пробежку вышли порядка 5 тысяч человек.