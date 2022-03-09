Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" планируют провести с 16 по 21 марта

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В Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта планируют провести паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт". Об этом ТАСС рассказал директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.
Он отметил, что поручение министерству спорта и министерству финансов совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Ведомствам предстояло в кратчайшие сроки проработать вопрос об организации паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт", а также определить даты их проведения.
В результате проведение состязаний запланировали на период с 16 по 21 марта. В общей сложности в играх примут участие порядка 70 спортсменов в шести видах спорта – в лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.
О решении Международного паралимпийского комитета запретить российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине стало известно 3 марта. Глава организации Эндрю Парсонс заявил, что на принятие данного решения повлияла угроза массового бойкота соревнований иностранными паралимпийскими комитетами и спортсменами.
В Паралимпийском комитете России (ПКР), комментируя данное решение, заявили, что считают его необоснованным и противоречащим принципу аполитичности спорта инвалидов. Отстранение российских спортсменов осудил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он заявил, что Международный паралимпийский комитет не справился с задачей по охране и соблюдению интересов спортсменов-паралимпийцев.
Отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады принято после принятия Владимиром Путиным решения о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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Паралимпийские игры "Мы вместе. Спорт" планируют провести с 16 по 21 марта
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