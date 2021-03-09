"Локомотив" победил "Йокерит" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

За "Локомотив" шайбы забросили Алексей Марченко, Теему Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачев. У "Йокерита" отличился Джонатан Пудас.

Также стало известно о победе казанского клуба "Ак Барс" в матче против нижегородского "Торпедо". Матч завершился со счетом 4:1. В игре отличились Андрей Педан, Найджел Доус, Виктор Тихонов, Станислав Галиев и Иван Чехович.

Ранее сообщалось, что все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге. Согласно первоначальному регламенту, турнир должен пройти в период с 21 мая по 6 июня. При этом окончательное расписание турнира будет опубликовано позднее.