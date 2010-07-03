"Спартак" уступил "Ростову" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский "Спартак" уступил "Ростову" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 4:1.

Голы забили Бактиер Зайнутдинов (22-я, 83-я минуты), Алексей Ионов (53) и Дмитрий Чистяков (79). У "Спартака" отличился Эсекиель Понсе (81).

"Ростов" вышел на третье место в чемпионате, "Спартак" оказался на 10-м. После зимней паузы "Спартак" встретится с московским "Динамо", а "Ростов" – с "Ахматом".

На 30-й минуте игры более пяти тысяч фанатов "Спартака" покинули "Открытие Арена". Таким образом они выразили солидарность с болельщиками своей команды, задержанными полицией в Санкт-Петербурге в день встречи с петербургским "Зенитом".

6 декабря так же поступили фанаты "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и "Динамо". Их поддержали болельщики "Уфы", "Краснодара", ЦСКА, "Оренбурга", "Сочи".

Акцию инициировало объединение болельщиков "Спартака" Fratria. Поводом стали задержания полицией 30 ноября и 1 декабря фанатов "красно-белых" в Санкт-Петербурге. По итогу разбирательств трое болельщиков оказались под арестом, еще не менее 30 оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.