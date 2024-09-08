Паралимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

Фото: ТАСС/Thibault Camus/AP

Летние Паралимпийские игры в Париже объявили закрытыми, сообщает ТАСС.

Церемония закрытия Паралимпиады в настоящее время идет в столице Франции. Местом ее проведения стал стадион "Стад де Франс". В ходе мероприя перед участниками и зрителями выступят 24 французских артиста, которые представят музыкальные номера в жанре электронной музыки.

Звание победителя Игр в шестой раз подряд получила сборная Китая. Представлявшие эту страну спортсмены сумели получить 94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых наград. Вторыми оказались представители сборной Великобритании (49–44–31), а третье место заняли паралимпийцы из США (36–42–27).

Следующие Паралимпийские игры будут проходить в Лос-Анджелесе. Они должны состояться в период с 15 по 27 августа 2028 года.

В рамках Паралимпиады этого года россияне смогли завоевать 64 медали. Спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Всего на Игры было допущено около 90 россиян. Однако паралимпийцы из России и Белоруссии могли выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе и их медали не учитывались в общем зачете.

