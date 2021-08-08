Временное закрытие станции метро "Проспект Вернадского" продлили до 23 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:39

Фанаты "Спартака" попросили владельца клуба удалить телеграм-канал Заремы Салиховой

спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Объединение болельщиков московского "Спартака" Supporters Group, обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой удалить телеграм-канал его гражданской жены Заремы Салиховой. Об этом сообщает РИА Новости.

"От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем: прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком". Немедленно уничтожить телеграм-канал Салиховой", – написали фанаты.

Поводом для обращения стала скандальная заочная переписка Заремы Салиховой, которая с 3 по 22 мая 2021 входила в состав совета директоров "Спартака", и Дмитрия Попова, ранее покинувшего пост спортивного директора клуба. Публикациями они обмениваются в личных телеграм-каналах.

В своем прощальном высказывании Попов раскритиковал вмешательство Салиховой в дела команды, несмотря на то, что она не занимала в клубе никакой должности.

Фанаты из Supporters Group также попросили Федуна прекратить вмешательство людей извне в дела команды и обеспечить условия для празднования 100-летия футбольного клуба "Спартак".

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать