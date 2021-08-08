Фанаты "Спартака" попросили владельца клуба удалить телеграм-канал Заремы Салиховой

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Объединение болельщиков московского "Спартака" Supporters Group, обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну с просьбой удалить телеграм-канал его гражданской жены Заремы Салиховой. Об этом сообщает РИА Новости.

"От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем: прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком". Немедленно уничтожить телеграм-канал Салиховой", – написали фанаты.

Поводом для обращения стала скандальная заочная переписка Заремы Салиховой, которая с 3 по 22 мая 2021 входила в состав совета директоров "Спартака", и Дмитрия Попова, ранее покинувшего пост спортивного директора клуба. Публикациями они обмениваются в личных телеграм-каналах.

В своем прощальном высказывании Попов раскритиковал вмешательство Салиховой в дела команды, несмотря на то, что она не занимала в клубе никакой должности.

Фанаты из Supporters Group также попросили Федуна прекратить вмешательство людей извне в дела команды и обеспечить условия для празднования 100-летия футбольного клуба "Спартак".