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Спорт

8 августа, 21:52

Рахимов оценил влияние травмы Головина на его игру за "Монако"

спорт

Экс-тренер "Амкара", "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал травму полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина.

"После надрывов боковых связок обычно требуется три-четыре недели на восстановление. Возможно, чуть больше. Это зависит от такого, какая именно связка повреждена", – цитирует эксперта RT.

По его словам, инцидент не отразится на перспективах спортсмена и даже поможет ему восстановиться после чемпионата мира по футболу. Профпригодность же Головин будет доказывать игрой, убежден Рахимов.

"Это не перелом и не разрыв крестообразных связок, которые выводят игрока из строя на долгое время", – пояснил эксперт, добавив, что игрок сможет восстановиться и успешно играть во Франции.

Ранее сообщалось, что Головин после перехода в "Монако" получил травму. Время восстановления игрока пока неизвестно, его обследуют медики. Футболист провел за новую команду всего одну тренировку.

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