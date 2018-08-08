Рахимов оценил влияние травмы Головина на его игру за "Монако"

Экс-тренер "Амкара", "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал травму полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина.
"После надрывов боковых связок обычно требуется три-четыре недели на восстановление. Возможно, чуть больше. Это зависит от такого, какая именно связка повреждена", – цитирует эксперта RT.
По его словам, инцидент не отразится на перспективах спортсмена и даже поможет ему восстановиться после чемпионата мира по футболу. Профпригодность же Головин будет доказывать игрой, убежден Рахимов.
"Это не перелом и не разрыв крестообразных связок, которые выводят игрока из строя на долгое время", – пояснил эксперт, добавив, что игрок сможет восстановиться и успешно играть во Франции.
Ранее сообщалось, что Головин после перехода в "Монако" получил травму. Время восстановления игрока пока неизвестно, его обследуют медики. Футболист провел за новую команду всего одну тренировку.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: