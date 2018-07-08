Собянин поблагодарил сборную России за игру на ЧМ-2018

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Мэр Москвы на своей странице в Twitter поблагодарил сборную России за игру на ЧМ-2018.

"Во-первых, мы доказали, что можем играть наравне с футбольными грандами. Во-вторых, мы достойно принимаем гостей на ЧМ-2018. В-третьих, футбол у нас будет еще популярнее. Спасибо нашей команде! Ребята, вы подарили ни с чем не сравнимый фантастический праздник и веру в будущее", – написал Собянин.

Сборная России закончила выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв команде Хорватии в 1/4 финала. Матч на стадионе "Фишт" в Сочи завершился со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).

Соперником Хорватии станет сборная Англии, которая победила шведов со счетом 2:0.

Ранее определилась и другая пара полуфиналистов. 10 июля сыграют Бельгия и Франция.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках".