В Италии назвали Дзюбу "капитаном катастрофой"

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Нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу назвали "капитаном катастрофой". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В колонке итальянского издания Lа Gazzetta dello Sport вспомнили, в какие конфликтные ситуации попадал футболист. Авторы статьи рассказали о том, как Дзюба назвал итальянского тренера Роберто Манчини "истеричным малым", а Унаи Эмери – "тренеришкой".

При этом в публикации итальянского издания подчеркивается, что, даже несмотря на скандал с секс-видео Дзюба по-прежнему вызывается в сборную и остается ее капитаном. Футболиста также назвали звездой сборной России.

В минувшем сезоне Артем Дзюба в матчах за "Зенит" забил 20 голов и сделал 6 голевых передач в 27 матчах Российской Премьер-лиги. Игрок вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат Европы – 2020 по футболу, который стартует 11 июня.