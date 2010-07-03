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15:49

Соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Москве

спорт досуг парки

15:49

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Фото: ТАСС/Сергей Петров

Специалисты Мосприроды проведут соревнования по скандинавской ходьбе "Скороходы природы" с 13 по 16 мая. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Состязания пройдут в Битцевском лесу, Крюковском лесопарке, природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" и Бирюлевском дендропарке.

На территории Битцевского леса устроят соревнования "Спортивная орнитология для любителей скандинавской ходьбы". Участникам предложат определить наибольшее число видов птиц на время. Узнать подробности можно по телефону +7 (495) 426-00-22.

В Крюковском лесопарке Зеленограда команды выполнят задания на разных этапах и узнают об особенностях весеннего поведения птиц. Заявки на участие принимают по номеру +7 (499) 735-55-56.

Отгадывать встречающихся на пути птиц будут в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Всем участникам дадут сувениры и благодарственные письма. Желающим присоединиться нужно позвонить по телефону +7 (495) 377-35-93.

В Бирюлевском дендропарке тем, кто придет на скандинавскую ходьбу, дадут маршрутный лист с заданиями по биолого-дендрологической теме. Участвовать в соревновании можно индивидуально или группой до пяти человек. Подробнее о регистрации на соревнования расскажут по номеру +7 (495) 326-46-74.

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