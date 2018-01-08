Московский "Спартак" обыграл "Нефтехимик" в чемпионате КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий шарифулин

Московский "Спартак" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Москве в ледовом дворце "Парк Легенд", завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

В составе москвичей дублем отметился Райан Стоа (1-я и 29-я минуты), еще один гол на счету Вячеслава Лещенко (27), у "Нефтехимика" отличились Жига Еглич (11) и Камиль Фазылзянов (28).

"Спартак" 10 января дома примет "Сочи", а "Нефтехимик" в этот же день сыграет в Нижнем Новгороде с "Торпедо".