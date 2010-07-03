Представлена форма сборной России по футболу на ЧЕ-2020

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Комплект продемонстрирован в официальном Twitter-аккаунте команды.
Новая форма, которую сделала компания Adidas, выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Форму презентовали игроки сборной России Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев, Зелимхан Бакаев и Алексей Миранчук.
"Я сам давал добро на такую форму. На чемпионат мира мы сами выбирали, сейчас тоже. Не считал, сколько вариантов было. Выбирали цвет, все сопутствующее. Мы сыграем в новой форме с Бельгией и Сан-Марино", – цитирует РИА Новости слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Мы – сборная разных. Вместе от края до края.— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp
5 ноября был объявлен состав сборной страны на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (16 ноября) и Бельгии (19 ноября). Впервые в составе сборной сыграет полузащитник "Уфы" Даниил Фомин.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
Российские футболисты досрочно вышли в Евро-2020. 13 октября сборная России разгромила киприотов на их домашнем стадионе со счетом 5:0. Последний раз национальная команда РФ проигрывала в марте сборной Бельгии. Затем спортсмены выдали серию из семи побед с общим счетом 26:1. С таким огромным запасом сборная России еще никогда не выходила в финальную стадию чемпионата Европы.
Сборной России осталось провести два матча в ноябре. Один против лидеров нашей подгруппы команды Бельгии, второй – против сборной Сан-Марино.
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