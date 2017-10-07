Роналдиньо в матче с ветеранами итальянского футбола сыграет за команду Кадырова

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Роналдиньо в матче с ветеранами итальянского футбола сыграет за команду "Лидер", капитаном которой является глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Товарищеский матч состоится в субботу на "Ахмат-Арене" в Грозном, сообщает ТАСС.

Роналдиньо – бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Ныне – официальный посол клуба "Барселона". Обладатель "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту в Европе. Лучший футболист мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. Он выступал за бразильские клубы "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро".