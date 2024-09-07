РФС объяснил отказ от переноса матча России и Таиланда

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Сборная РФ отказалась от переноса матча с Таиландом из-за того, что прогнозы не могут гарантировать хорошей погоды в другой день, рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Вьетнамцы предлагали перенести игру на завтра, но, во-первых, нет никаких гарантий по прогнозу погоды, а во-вторых, если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращению в Россию может занять какое-то время", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

По словам Митрофанова, это может отразиться на дальнейшей игре спортсменов в рамках чемпионата России.

Игру сборных РФ и Таиланда пришлось отложить из-за надвигающегося супертайфуна "Яги". Изначально матч был запланирован на 16:00 по Москве на 7 сентября. Команды должны были встретиться на стадионе "Ми Динь". Матч хотели перенести на 8 сентября.

Позже Федерация футбола Вьетнама подтвердила перенос игры. Однако заявила, что новые дата и время еще не согласованы.

