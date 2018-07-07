Сборная Хорватии забила второй гол России в матче ЧМ-2018

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Второй гол в дополнительное время забила сборная Хорватии в матче чемпионата мира по футболу на стадионе в Сочи. Автором гола стал Домагой Вида. Счет составляет 2:1.

В составе команды ранее отличился Андрей Крамарич. У россиян гол забил Денис Черышев.

Соперник победителя уже в полуфинале, им стала сборная Англии, обыгравшая Швецию со счетом 2:0 в Самаре.

Мундиаль проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве состоятся на стадионе "Лужники".