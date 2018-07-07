Медведев приехал на матч четвертьфинала ЧМ между сборными РФ и Хорватии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на сочинский стадион "Фишт".
На трибунах также присутствуют президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент FIFA Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.
Ранее глава правительства провел встречу с лидером Хорватии. Гарбар-Китарович прилетела в РФ на обычном чартерном рейсе вместе с другими болельщиками сборной.
Медведев уже посещал матчи турнира. 1 июля он присутствовал на матче 1/8 финала между сборными России и Испании, а также на игре между сборными Сербии и Бразилии. Глава кабмина также приезжал на открытие чемпионата – игру сборных России и Саудовской Аравии в "Лужниках".
Победитель матча в Сочи сыграет со сборной Англии в полуфинале, запланированном на 11 июля.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: