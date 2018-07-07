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Спорт

7 июля, 21:26

Медведев приехал на матч четвертьфинала ЧМ между сборными РФ и Хорватии

спорт ЧМ-2018 власть

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на сочинский стадион "Фишт".

На трибунах также присутствуют президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент FIFA Джанни Инфантино, сообщает ТАСС.

Ранее глава правительства провел встречу с лидером Хорватии. Гарбар-Китарович прилетела в РФ на обычном чартерном рейсе вместе с другими болельщиками сборной.

Медведев уже посещал матчи турнира. 1 июля он присутствовал на матче 1/8 финала между сборными России и Испании, а также на игре между сборными Сербии и Бразилии. Глава кабмина также приезжал на открытие чемпионата – игру сборных России и Саудовской Аравии в "Лужниках".

Победитель матча в Сочи сыграет со сборной Англии в полуфинале, запланированном на 11 июля.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".

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