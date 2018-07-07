Россия сравняла счет с Хорватией в матче ЧМ-2018

Фото: AP/Rebecca Blackwell
Второй гол забила сборная России в матче 1/4 чемпионата мира по футболу. Игра проходит в Сочи, счет – 2:2.
В составе команды отличились Денис Черышев в первом тайме и Марио Фернандес во втором. От хорватов голы забили Андрей Крамарич Домагой Вида.
Соперник победителя уже определился в матче Англия – Швеция. Победу со счетом 2:0 одержали англичане. Ранее определилась и другая пара полуфиналистов. 10 июля сыграют Бельгия и Франция.
Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".
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